看台灣半導體實力超震撼！韓媒驚呼「非台積電一人舞台」 南韓該跟上

韓媒親訪竹科，指出台灣半導體產業的實力並非台積電一家獨挑大梁。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒指出，台灣擁有以台積電（TSMC）為核心的強大半導體生態系，從設計、封測、政府到研究機構彼此緊密連結、共同運作的完整半導體生態系統。記者走訪以新竹科學園區為中心所形成的產業聚落，並重新思考南韓半導體產業未來應走的方向。

韓媒EDaily記者實際走訪竹科，報導提及，從台北車站搭乘市區巴士約1小時20分鐘、行駛約73公里後，便可抵達被譽為「台灣矽谷」的新竹科學園區。該園區是以全球第一大晶圓代工企業台積電為中心，集結半導體設計、製造、封測企業，以及大學與研究機構的高科技產業聚落。

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作為支撐台灣尖端產業的核心據點，新竹科學園區內進駐了數百家企業。特別是在園區各處，都能看到台積電的大型晶圓廠，凸顯其在產業中的地位。台積電不僅在園區內設立了總部大樓（張忠謀大樓），還建有12吋和8吋晶圓廠、全球研發中心以及先進的後端封裝設施。

報導指出，這個佔地超過1496萬平方公尺的龐大工業園區，相當於汝矣島面積的五倍，宛如一個濃縮了台灣半導體產業的寶庫。除了台積電之外，聯電（UMC）、台灣代表性IC設計公司聯發科（MediaTek），以及封測廠矽品（Powertech）等企業也進駐於此。

在這裡，從設計、設備、材料、後端封測到研發與學術機構，共同構成一個完整生態系，使新產品開發、量產、客戶支援與製程改善能快速循環與優化。

過去，新竹科學園區以電子製造能力為基礎，成為全球供應鏈的重要一環；而隨著人工智慧（AI）伺服器與高效能運算（HPC）需求快速成長，這樣的台灣半導體生態系再次受到國際關注。根據南韓貿易協會資料，去年台灣整體出口中，半導體占比達33%，高於南韓的20%，高出13個百分點。

更值得注意的是，這樣的成長並非僅靠台積電單一企業，而是整體生態系共同推動的結果。台灣在半導體設計市場居全球第二，在製造與後端封測領域則位居全球第一，並在半導體三大環節（設計、製造、封測）中均保持競爭優勢。

EDaily記者訪問清華大學電機系教授楊尚達表示，「韓國以三星電子與SK海力士等大型企業為核心發展半導體產業，而台灣則是由眾多中型企業彼此競爭與合作，共同形成一個完整生態系。這種不僅企業之間、也包含與學界緊密合作的結構，對成為半導體強國起到了關鍵作用。」

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