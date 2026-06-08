川普新構想「護盤」奏效 美股盤前科技股普遍上漲

美國主要AI相關股票於週一（8日）早盤盤前交易中普遍上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上週（6日）表示，白宮團隊正在研究一項構想，讓AI企業向美國公眾開放持股機會（政府入股），並計劃最快於下週在白宮召開AI高管峰會。

受此消息提振，美國主要AI相關股票於週一（8日）早盤盤前交易中普遍上漲。截至台灣時間下午4點，輝達漲幅超過1%，晶片製造商Marvell及美光科技漲幅介於4%至7%之間，超微半導體上漲逾1%。Google則逆勢下跌1.2%。

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川普在乘坐空軍一號時向記者透露，他已與主要AI實驗室探討一項合作方案，聯邦政府將「實質上成為這些企業的合夥人」。他說：「這件事非常有意思，某種程度上幾乎是與美國公眾建立夥伴關係。我們會深入研究這個方向。」

川普表示，Anthropic、OpenAI及xAI等企業將於下週在白宮就上述提案作進一步討論。Anthropic、SpaceX及OpenAI均預計將於未來數月內在華爾街上市，市場預期各公司估值均有望突破1兆美元大關。

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