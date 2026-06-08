自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普新構想「護盤」奏效 美股盤前科技股普遍上漲

2026/06/08 16:33

美國主要AI相關股票於週一（8日）早盤盤前交易中普遍上漲。（彭博）美國主要AI相關股票於週一（8日）早盤盤前交易中普遍上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上週（6日）表示，白宮團隊正在研究一項構想，讓AI企業向美國公眾開放持股機會（政府入股），並計劃最快於下週在白宮召開AI高管峰會。

受此消息提振，美國主要AI相關股票於週一（8日）早盤盤前交易中普遍上漲。截至台灣時間下午4點，輝達漲幅超過1%，晶片製造商Marvell及美光科技漲幅介於4%至7%之間，超微半導體上漲逾1%。Google則逆勢下跌1.2%。

川普在乘坐空軍一號時向記者透露，他已與主要AI實驗室探討一項合作方案，聯邦政府將「實質上成為這些企業的合夥人」。他說：「這件事非常有意思，某種程度上幾乎是與美國公眾建立夥伴關係。我們會深入研究這個方向。」

川普表示，Anthropic、OpenAI及xAI等企業將於下週在白宮就上述提案作進一步討論。Anthropic、SpaceX及OpenAI均預計將於未來數月內在華爾街上市，市場預期各公司估值均有望突破1兆美元大關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財