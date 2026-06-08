市況詭譎多變，台塑、南亞看Q3優於Q2。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕市況詭譎多變!對於第三季展望，台塑四寶中台塑（1301）、南亞（1303）表態，看好第三季營收將優於第二季，台化（1326）則表示，6月營收可望優於5月，不過，受中東戰事影響變數多，台塑化（6505）則預期油價將隨美伊談判的消息震盪，但因雙方歧見仍深，談判進度緩慢，油價下檔仍有支撐。

台塑認為，第三季為部分石化產品傳統需求旺季，且近期原料乙烯及丙烯供應不足情形緩解，第3季開工率提高，產銷量增加，加上中東部分石化廠因戰爭遭攻擊，受損嚴重，短期內要恢復有困難，市場供給量減少，紓解亞洲石化產品供過於求壓力，有利台塑產品銷售，預期第三季營收高於第二季。

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南亞也指出，今年第二季除電子材料營收成長外，因中東戰事，石化產品行情飆升，下游恐慌性備貨， 化工、聚酯、塑膠加工等產品量價齊揚，看好6月營收較5月成長，第二季營收較第一季暨去年同期增加；同時，第三季電子材料營運狀況佳，營收可望較第二季再略增。

台化表示，6月初芳香烴三廠已經恢復生產，三個芳香烴廠重組單元將會全載運轉，對 6月營收及獲利將有所貢獻，但塑料方面市狀較差，將緊盯市場變化靈活操作確保營運動能，避免高價原料及成品庫存累積，爭取獲利。

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