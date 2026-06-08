股災不等於房災 多為短暫雜音

過去6次股災，僅有金融海嘯時，北市房價下跌9%，其它多數時間點房價呈現上漲。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕股災不盡然與房災畫上等號，且多為短暫雜音。根據房仲業者彙整2008年金融海嘯至2025年美國關稅戰等共6次股災時間點，再對照股災發生半年的台北市房價走勢，發現僅有金融海嘯時，北市房價下跌9%，其它多數時間點房價呈現上漲。

信義房屋企研室曾敬德指出，金融海嘯起因於雷曼兄弟倒閉引爆全球大規模股災，不僅國人財富大幅縮水，連經濟與就業都受衝擊，科技業與許多產業無薪假大增，導致短期房價明顯回檔，台北房價半年下跌約9%。

請繼續往下閱讀...

但今年以來台股大漲，曾敬德甚至形容，幾乎股市一路無腦做多都會賺錢，但漲多自然會遇到一些利空，容易出現恐慌殺盤，對於房市來說，台股市值仍較年初大漲好幾兆元。

6次股災 4次北市房價半年後上漲

反而股市出現震盪會讓部分民眾有居高思危的警覺心，對於房市不見得是壞事，再加上第七波管制以來、已經20個月時間消化利空，判斷房市不至於受短期股災衝擊，仍有機會持續築底慢慢復甦。

至於，過去幾年爆發的疫情與美國暴力升息，股市同樣出現重挫，但當年通膨與造價上揚的力量更強，之後AI更帶動台股大漲，反而半年後台北市房價仍處在上漲階段。

至於，去年引發股災斷頭潮的關稅議題，台北市房價半年後並未有明顯變化，主因是衝擊房市較大因素仍是央行第七波選擇性信用管制，而關稅戰後的股市跌幅很快就被收復，甚至再創新高，但房市受到政策抑制，並未與股市出現同步上揚走勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法