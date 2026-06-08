瑞士人口上限公投14日登場 企業憂衝擊經濟與人才市場

瑞士將於6月14日舉行「人口上限」公投。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士將於6月14日舉行全國性公投，決定是否將全國人口上限設定為1000萬人。該公投引發瑞士企業界強烈憂慮，擔心一旦通過，將衝擊當地勞動市場、削弱瑞士經濟競爭力，並影響與歐盟的關係。

綜合媒體報導，瑞士人口上限公投是由極右翼政黨瑞士人民黨（SVP）發起，提案要求瑞士常住人口在2050年前維持在1000萬人以下，若人口持續增加，瑞士政府與國會必須採取措施限制人口成長；若人口突破1000萬人，瑞士政府甚至須重新談判或終止可能促進人口成長的國際協議，包括與歐盟的人員自由流動協議，因此這項提案被部分人士形容為「瑞士版脫歐」。

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根據最新民調顯示，有47%的選民支持SVP提案，52%反對，雙方差距不大。

但報導指出，瑞士企業界普遍反對這項提案，包括羅氏（Roche）、雀巢（Nestlé）、ABB、瑞銀（UBS）及諾華（Novartis）大型企業已公開表態反對提案，認為企業需要持續獲得來自歐盟及其他地區的專業人才，以維持瑞士的國際競爭力，並警告這項看似簡單的人口限制措施，可能對瑞士經濟與社會發展帶來深遠影響。

研究機構估計，若瑞士因此放棄與歐盟的雙邊協議，2028年至2045年間經濟成長率可能減少7.1%，相當於損失6850億瑞士法郎（約新台幣27兆元）。

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