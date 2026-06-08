苦存200萬養老！72歲嬤豪氣1承諾，超悲慘晚年曝光。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕靠著苦存1000萬日圓（約新台幣200萬）積蓄，加每月14萬日圓（約新台幣2.8萬）養老金維生的72歲宮崎智子（化名），就因「書包我來買，交給我吧！」這句在餐桌上脫口而出的承諾，讓晚年陷入了無法自拔的經濟深淵，如今三餐僅能靠豆芽菜度日。

日媒報導，3年前丈夫過世後，智子原本獨自住在公寓裡，曾以為只要生活過得樸素，晚年絕對能安穩度過。然而，這一切在4年前大兒子誕下第1胎後，徹底變了調。

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「我欣喜若狂，但與此同時，我對媳婦的家人產生了強烈的競爭感。」智子坦言。

媳婦娘家雖然也是普通的薪資家庭，但當智子看到對方源源不絕地送來奢侈品牌童裝和進口嬰兒車時，嫉妒與焦慮感油然而生。為了維持「深受愛戴的奶奶」這個頭銜，智子開始了瘋狂的跟風。不論是神社參拜還是女兒節，只要聽說親家給了10萬日圓（約新台幣2萬），她說什麼也要籌出15萬日圓（約新台幣3萬）壓過對方。

而經濟真正失控的引爆點是在兩年前，１場「書包之戰」，智子在兒子家客廳看到１張超過10萬日圓的高級小學生書包宣傳冊，為了向親家炫耀經濟實力，她當場豪氣買單。

買了10萬日圓的書包，接著是5萬日圓（約新台幣1萬）的入學禮、8萬日圓（約新台幣1.6萬）的書桌；每逢節日探親，主題樂園門票、外食與零用錢１次又是20萬日圓（約新台幣4萬）。

專家表示，對每月僅有14萬日圓養老金的老人來說，這種動輒十幾萬的支出等同「直接蒸發整個月生活費」。

智子指出，這種攀比心理和虛榮心，已迅速耗盡寶貴而有限的退休金，然而孫女1句「奶奶我愛你」，也成了最昂貴的興奮劑，為了看到他們的笑容，我願意打開錢包。

如今，智子那筆1000萬日圓的退休金已經縮水了一半。為了彌補財務黑洞，她的生活產生了劇烈變化，現早餐只敢吃1片吐司，午餐和晚餐則靠便宜的豆腐與豆芽菜果斷果腹，每天對著存摺嘆氣。

「我想在媳婦一家面前好好表現……這或許太逞強了，但這是我現在活著的理由，我真的控制不住自己。」

專家提醒，對晚輩的愛固然重要，但老年人更需具備「自衛意識」，冷靜評估自身財務，否則盲目的面子爭奪戰，終將讓自己的晚年生活在貧困中風雨飄搖。

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