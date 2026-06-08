亞洲生技大會7月登場 台灣27家生技新創吸睛

亞洲生技大會預計7月中舉行。圖左起台灣生物產業協會理事長劉理成、亞洲生技大會主席李鍾熙、台灣生物產業協會祕書長林治華。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕年度生技盛事「2026亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2026）」將於7月15日至19日在台北南港展覽館登場。其中，備受矚目的「投資論壇」將帶動精準投資策略趨勢，國際化與多元化規格更勝以往，吸引來自歐美及亞洲的一線創投、家族基金、企業創投（CVC）與投資銀行等跨國機構資本齊聚台灣。

面對環境變化，台灣生物產業協會副理事長馬海怡建議，生技新創公司應主動出擊，把握亞洲生技大會與國際法人交流的絕佳機會。她強調，「精準投資」的時代已經到來，近年創投資金已從過去被動等待標的上門，轉變為企業創辦「Venture Creation」模式，亦即投資人先鎖定特定的市場應用需求，從而主動尋找合適投資標的，藉此深度注入資金、人才資源，強力主導公司產品線的存續與發展策略。台灣生技產業要乘勢而起，與此國際潮流銜接，同全球資金展開高度協作，將能大幅提升競爭力，成功登上國際市場舞台。

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今年的生技投資論壇將於7月15日下午及16日上午登場，聚焦「策略投資」、「全球趨勢」與「建構成功的醫療科技投資」三大主軸。期間將穿插從數十家國內外候選名單中脫穎而出的15家藥品、12家醫材，共計27家新創進行公司Roadshow。獲選企業多已累積豐富的臨床數據或取得相關認證，已有較成熟的即戰力，將全力爭取國際一線投資機構的青睞。

台灣生物產業發展協會常務理事曾惠瑾補充，今年邀請的與談人陣容極具國際影響力，包含台杉資本、台日合作的DCI創投、美國一線金融服務機構 Raymond James、香港新世界鄭氏家族基金、韓國友利集團旗下的生技創投，以及國際醫材大廠美敦力（Medtronic）主導業務開發（BD）的高階主管。創業者與投資人可透過論壇，第一手掌握國際機構法人的最新選案思維。

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