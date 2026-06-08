焦點股》0050：黑色星期一 跌破百元

黑色星期一，0050股價跌破百元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕黑色星期一、台股今（8）日重挫，元大台灣50ETF（0050）跌破百元價位，截至9:33分為止，0050下跌4.4元、暫報99.75元，跌幅4.22%，爆出14.78萬張成交量。

面對0050今年以來強勢上漲，今日跌破百元價位，不少投資人頻問「是不是好買點?」法人建議，以長期投資角度來看，投資人可以在大盤跌幅達5%以上時分批進場，長線其實都會有不錯的報酬率；值得注意的是，富時6月5日公布0050追蹤指數「富時臺灣50指數」成分股定期審核結果，新增南電（8046）、創意（3443）、貿聯KY（3665）、臻鼎-KY（4958）等4檔AI供應鏈關鍵企業，刪除康霈*（6919）、中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207），調整結果將於6月18日收盤後生效。

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觀察三大法人動態可發現，外資連兩日賣超0050合計逾10萬張，投信連三日買超合計9049張，自營商連續五日賣超共13.7萬張（顯示次級市場接手意願強勁）；法人認為，0050此次調整成分股，更進一步反映台灣經濟成長新時代，刪除成分股主要皆為傳產相關類股，新增成分股全為科技產業，投資人若無法選擇個股，可選擇0050分批逢低承接。

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