與中建交被坑3年超不爽！宏都拉斯出狠手了

宏都拉斯與中建交後，蝦類產業在內的多個產業都受到負面影響，還出現中資企業湧入危及當地企業的生計。示意圖。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯議員開嗆，中企已遍布全國，無論他們走到哪裡，宏國商人都在破產，生意每況愈下。近日國會通過決議，對境內中資企業展開強力監管，涵蓋稅務、海關、移民與資金流動等領域。此舉為2023年中宏建交以來，宏國重新審視雙邊關係的利弊與挑戰。

《中美洲360》報導，對於中國企業的監管措施，由宏都拉斯國會議員佩雷斯（Mario Pérez）提出並獲通過，指示多個政府機構共同參與調查，包括稅務管理局、海關總署、移民局、中央銀行及經濟發展部門，分別負責核查企業納稅狀況、進出口合規性、外籍人士居留合法性、資金外流情況以及商品品質監管。

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佩雷斯指出，中國商業快速擴張已對當地中小企業造成嚴重衝擊，許多家庭生計因此受到影響，甚至面臨倒閉。他批評，中國與宏都拉斯建交三年以來，中國企業已遍布全國，無論他們走到哪裡，宏都拉斯商人都在破產，生意每況愈下。

他還批評，中國政府只引進中國商店，能夠為宏都拉斯經濟創造就業和附加價值的大規模工業投資尚未實現。

他指出，許多宏都拉斯家庭正在失去工作，許多家庭的經濟也陷入了嚴重的危機。並強調，對「這個亞洲國家」沒有任何敵意，但中國企業來宏都拉斯投資，就必須遵守​​當地法律。

宏都拉斯國民議會議長贊布拉諾（Tomás Zambrano）也表達類似的批評，他對宏中雙邊關係的經濟成果提出質疑。他表示，受中美貿易環境變化的影響，包括蝦類產業在內的多個產業都受到負面影響。贊布拉諾指出，由於國際蝦價波動和採購量減少，該國南部蝦類產區已有數千個工作流失。

此外，企業界也對監管措施表達支持。宏都拉斯私營企業理事會與首都商會均認為，所有企業應在公平規範下競爭，政府有責任確保稅務與勞動法規落實，避免市場失衡。

官方數據顯示，自與中國建交後，來自中國的移民與商業活動快速增加，人口流動從2020年的403人上升至2025年超過5000人，並集中於零售、家居用品、電子產品與輕工業領域。

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