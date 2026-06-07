加倍投資台積電正逢時 外媒全說了

台積電最大的競爭優勢在於其強大的製造能力，並在人工智慧領域獨佔鰲頭。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電與其競爭對手之間的差距持續擴大，並在人工智慧領域獨佔鰲頭。外媒The Motley Fool報導，現在是時候加倍投資台積電了。

人工智慧（AI）生態系統由眾多環節組成，涵蓋雲端服務供應商、晶片設計商、硬體製造商等等。眾多公司都參與其中，這使得企業更需要建立競爭優勢。然而，在人工智慧領域，有一家科技公司獨樹一幟，那就是台積電。

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台積電最大的競爭優勢在於其強大的製造能力。在規模和精度方面，沒有任何一家公司能與它匹敵。而這種能力並非一朝一夕就能複製，甚至連幾年內都無法實現。它需要數十億美元的投入、專業的工程人才以及多年的研發。

台積電認為7奈米或更小的晶片屬於先進晶片。第一季台積電74%的營收來自先進晶片。3奈米晶片的營收佔總營收的四分之一，該公司表示其2奈米晶片系列正在加速量產。台積電每取得一個里程碑式的成就，其競爭優勢就會進一步增強。

根據TrendForce的研究，截至去年年底，台積電的市佔率為70.4%。排名第二的三星電子的市佔率為7.1%。如果將目光聚焦於先進的人工智慧晶片，兩者的差距更為顯著。台積電幾乎包辦了所有這類晶片的生產。作為市場上唯一的製造商，台積電得以提高產品價格，並提升利潤和利潤率。光是過去三年，其淨利潤和營業利潤（核心業務現金流）就分別成長了206%和216%，超過了營收成長速度。

人工智慧目前備受關注，但即便沒有當前的強勁需求，台積電仍將是智慧型手機、筆記型電腦、汽車以及無數其他電子產品晶片的首選供應商。台積電股票值得繼續加倍投資，並計劃長期持有。該股目前的價格是自2021年以來最高的（截至6月3日，本益比為36.6倍），但對於一家優質公司來說，這是一個值得支付的溢價。

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