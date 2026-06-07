台積電在內！外媒點名「5檔穩健標的」值得買進理由曝

外媒點名5支穩健的人工智慧（AI）股票。（資料照，）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）浪潮持續席捲全球資本市場，不少投資人將目光聚焦在具備高成長潛力的科技股。然而，除了股價上漲空間外，部分AI龍頭企業近年也開始提高股東回饋，讓市場重新關注兼具成長與配息能力的科技股投資機會。外媒點出，對於希望同時兼顧成長與現金流的投資人而言，5檔AI龍頭企業或許正是值得長期關注的標的。

投資媒體《The Motley Fool》7日報導，目前市場看好的AI概念股中，包括輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）、Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）及Meta Platforms等五家科技巨頭，不僅在AI產業鏈占據關鍵地位，同時也具備配發股息的能力，被視為兼具成長性與收益性的代表企業。

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報導指出，目前這些公司仍將大部分資金投入AI相關建設。Alphabet、微軟與Meta正積極擴建資料中心，以滿足生成式AI帶來的龐大運算需求；輝達與台積電則持續受惠於AI晶片與先進製程需求成長，成為產業鏈中的核心受益者。

由於企業現階段將資金優先投入擴張計畫，因此五家公司目前的股息殖利率普遍不高，大多低於1%。其中，輝達在最新財報中宣布調高股息，季度配息由每股0.01美元提高至0.25美元，顯示公司在維持高速成長的同時，也開始增加對股東的回饋。

市場分析認為，現階段投資這些AI企業的主要報酬來源仍是業績成長與股價表現，而非股息收入。不過，若從長期角度觀察，這些公司的配息潛力仍值得關注。

報導指出，評估企業股息發展空間時，除了殖利率之外，更重要的是觀察「配息率」，也就是企業將多少比例的獲利分配給股東。目前多數AI科技巨頭的配息率仍明顯低於傳統高股息企業，代表未來仍有相當大的調升空間。

隨著AI基礎建設逐步完成，各大科技公司未來可能累積更龐大的自由現金流。一旦資本支出需求下降，企業將有更多資源透過提高股息或實施庫藏股等方式回饋股東。

因此，市場普遍認為，雖然這些AI龍頭目前並非高股息代表，但在AI產業持續成長帶動獲利擴張下，未來數年股東回饋規模有望進一步提升。對於希望兼顧資本增值與長期現金流的投資人而言，這類兼具AI題材與配息能力的科技企業，正成為市場關注的新焦點。

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