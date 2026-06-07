中國記憶體價格砍半搶市？外媒踢爆1事實

中國記憶體廠商長鑫存儲。（圖取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體暴漲後，傳出中國廠商以低於市場行情的價格搶市占，外媒則近日在台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）上採訪了幾家記憶體廠商，事實遠非如此。中國長鑫存儲DDR5解決方案的價格幾乎與三星、SK Hynix和美光這三大廠商的價格持平。

《Wccftech》報導，自從DRAM危機爆發以來，人們一直關注著長鑫存儲進軍全球市場，除出長鑫存儲記憶體將解決目前困擾消費市場的價格上漲問題然而，Wccftech在台北電腦展上採訪了幾家記憶體廠商，事實遠非如此。

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多家記憶體供應商透露，長鑫存儲的記憶體價格並不便宜，其DDR5解決方案的價格幾乎與三星、SK海力士和美光這三大廠商的價格持平。長鑫存儲的優勢似乎在於其擁有更多的DRAM資源，因為他們並未向人工智慧客戶提供或優先發展HBM和SOCAMM等高階解決方案。

報導指，目前，長鑫存儲在技術和工藝方面仍無法與全球競爭對手匹敵，因此他們唯一的出路似乎只有堅守傳統的DRAM市場。

長鑫存儲DDR5記憶體雖然發展迅速，但目前僅適用於入門和主流記憶體模組。迄今為止看到的最高速度為8000MT/s，而RDIMM也已投入生產。但在CUDIMM、CQDIMM、MRDIMM和CSODIMM等高階解決方案方面，該公司仍落後於競爭對手。

不過，長鑫存儲不對DRAM客戶收取違約金。目前全球記憶體廠商普遍要求客戶支付全部費用以確保額外供應。如果客戶不付款，不僅無法收到訂單，下次訂購還將面臨高額違約金。因此長鑫存儲打出靈活政策，使其能夠吸引記憶體供應商。

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