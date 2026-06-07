金融三業前4月大賺5891億 創史上同期最高

金管會最新統計我國金融三業前四月獲利，大賺5890.66億，創史上同期最高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「金融三業」賺很大，再創史上新高！根據金管會最新統計，金融三業前四月大賺5890.66億元，年增高達109.2%，一舉寫下創史上同期最高。其中，「銀行業」的獲利貢獻最高，大賺2608億元，同創歷年同期最高，年增32.9％；至於「證券、期貨及投信三業」更因股市熱絡推升，稅前盈餘破千億元、達1129.66億元，年增率高達270.08%。

截至2026年4月底止，我國「金融三業」獲利依舊表現亮眼，合計獲利為5890.66億元，較去年同期的2815.85億元，成長109.2%。

請繼續往下閱讀...

進一步檢視，首先，在「銀行業」方面，今年前4月的稅前盈餘為2608.0元，較去年同期獲利增加645.4億元，年增率為32.9%。對此，銀行局副局長張嘉魁表示，銀行業主要受惠於放款持續成長、海外降息帶動資金成本改善，以及金融市場行情，支撐投資收益；因而帶動利息淨收益、手續費收入及投資與其他收益等三大獲利來源，同步成長。

若以4月單月獲利動能觀察，「銀行業」稅前盈餘為655.7億元，較3月增加68.4億元，主要因金融市場行情回穩，使投資及其他淨收益增加所致。

其次，就「證券、期貨及投信三業」來看，證期局主秘王秀玲說明，受惠於今年台股市場交投熱絡，帶動證券、期貨及投信業獲利顯著攀升。

根據證券期貨局最新統計，截至今年4月底止，三大業別累計稅前淨利達1,129.66億元，與去年同期相比，獲利激增824.41億元，年增幅度高達270.08%，表現相當亮眼，獲利衝歷史高點 。

若從各業別貢獻來看，「證券商」表現最為亮眼，累計稅前淨利達939.95億元，較去年同期增加750.71億元，增幅達396.7%。

其中，證期局也公布，近五年（2021~2026）證券、期貨及投信三業同期獲利狀況，2021年~2026年前4月同期稅前淨利合計分別為519.30億元、224.74億元、285.37億元、469.77億元、305.25億元及1,129.66億元。證期局指出，相較去年同期，證券商經紀、自營及承銷三大業務獲利全面成長，尤其，自營業務受惠於股價指數及市場成交量大幅提升，獲利顯著增加，成為推升整體證券業獲利的重要動能。

再者，就「保險業」方面，保險局副局長陳清源表示，今年前４月為止，壽險業稅前盈餘1945億元、產險業稅前盈餘208億元，保險業合計稅前盈餘2153億元，寫下史上次高紀錄；陳清源說明，今年起，保險業正式適用IFRS 17及ICS新制度，因此，與去年同期採用舊制度的數據基礎不同，兩者不宜直接比較。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法