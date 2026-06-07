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「這事」比週一台股開盤更值得擔心？網笑：另類的國家護盤

2026/06/07 15:51

美股重挫，台指期夜盤也同步出現劇烈跌勢，引發投資人對週一（8日）台股開盤表現的高度關注。（示意圖，資料照）美股重挫，台指期夜盤也同步出現劇烈跌勢，引發投資人對週一（8日）台股開盤表現的高度關注。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股上週五（5日）全面重挫，市場避險情緒迅速升溫，台指期夜盤也同步出現劇烈跌勢，一度大跌逾3000點，引發投資人對週一（8日）台股開盤表現的高度關注。不過，有網友直言，相較於擔心台股開盤後的走勢，他更在意屆時「哪家券商APP會開不了」，相關言論曝光後，立即引發網友熱議。

一名網友週六（7日）在社群平台X發文表示，「原本以為要擔心禮拜一台股開盤，現在比較擔心的是：哪家券商APP開不了。」短短一句話，道出不少投資人的共同心聲。

事實上，近來每當市場出現劇烈波動、成交量暴增時，部分券商交易系統都曾發生延遲、塞車，甚至無法登入等情況。因此，相較於擔心股價將跌多少，許多投資人更憂心的是在關鍵時刻無法順利下單，錯失交易時機。

該篇貼文發布後，迅速在X上引發熱烈討論，不少網友紛紛留言表示，「也算是另類的國家護盤」、「靠北，全網最有創意的貼文，讚這麼少不合理」、「系統壓力測試的時間又到了」、「有3家可能會死當！過去紀錄一堆」、「開不了就代誌大條了」、「最好的解決方式是 都別開app，卸載吧」等。

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