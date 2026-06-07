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美股遭血洗 川普也看傻喊「股市應上漲」

2026/06/07 14:36

美股上週五大跌，科技股殺聲隆隆。（法新社）美股上週五大跌，科技股殺聲隆隆。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國發布強勁的就業數據後，遭遇黑色星期五拋售潮，美國總統川普相當不解，他隨即在社群平台PO文指出，就業報告如此亮眼，股市應該會上漲，而不是下跌。

綜合BBC等外媒報導，美國4月出人意料的強勁就業報告引發美股上週五出現拋售潮，這些數據加劇投資人對聯準會將長期維持高利率的擔憂，尤其是通膨依然居高不下。那斯達克指數上週五下跌超過 4%，標準普爾 500 指數收跌 2.6%，道瓊工業指數下跌 1.35%，費城半導體更時狂殺超過10%。

數位資產也遭遇大幅拋售。作為市值最大的加密貨幣，比特幣價格暴跌，因為投資者紛紛拋售各種風險較高的資產，這次暴跌顯示投資者對高利率有多擔憂。

雖然強勁的就業市場通常對經濟來說是個好消息，但同時也意味著聯準會不太可能在短期內降低借貸成本。

麥格理集團首席經濟學家多伊爾（David Doyle）表示，上週五公佈的就業報告可能好得過頭，尤其是在高通膨的背景下。他表示，這些數據增加了聯準會今年升息的可能性，加劇了股市拋售。這意味著那些一直等待降息的投資者被迫迅速改變他們的計劃。

針對市場走勢，川普在Truth Social表示，就業報告如此亮眼，就像剛剛公佈的那樣，股市應該會上漲，而不是下跌。川普強調，兩百年來一直都是這樣，增長並不意味著通貨膨脹。

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