台股明恐股災降臨！專家曝「撿便宜關鍵」 0050、0056這樣買

週一台股面臨極大壓力。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（5日）美股大跌、6日台指期夜盤收跌3006點，週一台股恐面臨史詩級大逃殺，引發投資人緊張，不過也有不少股民蓄勢待發準備進場「撿便宜」。理財作家施昇輝提醒，應該很多人在等明天（8日）撿便宜的價格，但其實不見得每個ETF都能買到，「市值型和高股息ETF要看到跌停板的機率微乎其微」。

施昇輝在臉書粉專「樂活分享人生」表示，明天一定有很多人想撿跳樓大拍賣價，「但重點要『撿得到』。如果『撿不到』，就只剩下『早知道』。」

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他進一步指出，明天不要奢望用「跌停板」的價格買得到0050或0056，這類市值型和高股息ETF要看到跌停板的機率微乎其微。你可以各掛一張跌停板試試看，若買得到，就是中樂透。

施昇輝建議，明天若想買0050或0056這類市值型和高股息ETF，用明天期貨下跌百分比來換算價位，能撿到便宜的機會比較大。相對而言，主動式ETF有可能看到跌停板，不妨可以掛掛看，是有機會撿到。

針對個股的操作，施昇輝提醒，明天很多個股會跌停板，但投資人「千萬不要匆匆忙忙去亂接掉下來的刀」。千萬不要把手上的資金全部投入，他建議，手上該留點錢，等待萬一持續下跌時，還能再進場。

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