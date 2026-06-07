股市修正哪些類股不受影響？ 網友推這2檔最抗跌

美股6日重挫，加上台指期夜盤同步大跌逾3000點，市場憂心週一（9日）台股恐面臨沉重賣壓。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股上週五（6日）重挫，加上台指期夜盤同步大跌逾3000點，市場憂心週一（9日）台股恐面臨沉重賣壓，不少投資人提前繃緊神經。有網友發文詢問，在AI概念股領跌的情況下，哪些類股有機會成為資金避風港、較不受股市修正衝擊，引發熱烈討論，其中龍巖（5530）、中華電（2412）呼聲最高，被不少網友視為股市震盪時最抗跌代表。

綜合媒體報導，一名網友週六（6日）在PTT上提問，這次股市都是AI相關類股漲最兇，而股市修正下跌是不是也都是跌這些AI類股?平常本來就沒什麼漲，跟AI也無關的類股，需要擔心嗎？ 有哪些類股不受影響？

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發文一出，引發網友熱烈討論，許多網友推「股災概念股」的龍巖，有網友稱「一定有銷」、「不只沒影響搞不好還有機會漲停」等。此外，中華電呼聲同樣也很高，有網友稱「萬股跌停那天他（中華電）好像還是紅的」、「去年關稅幾乎不受影響」等。

除了龍巖、中華電，有網友認為食品、餐飲、零售類股可能不受影響，稱「因為都去搶乞丐時光跟I珍食」；另外也有網友認為是證券金融類股，稱「大家殺進殺出的手續費賺翻」。

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