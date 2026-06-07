台股ETF除息潮來襲!6月高達25檔除息。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股ETF除息大秀來了!高達25檔季配息、月配息的台股ETF都將在6月除息，且主要除息日多集中在6月15日，如玉山市值動能50 ETF（009803）除息日為6月15日，股息發放日為7月7日，若想搭上除息列車，最後買進日為6月12日。

法人分析，雖然近期台股震盪較大，不過，回顧台股ETF近一次配息後的填息速度，高達13檔在配息後3個交易日內順利填息完畢，包括009803、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣價值高息（00940）、玉山市值動能50（009803）、復華台灣科技優息（00929）等，反映出這些ETF持有成分股擁有堅實基本面且深獲市場青睞。

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玉山市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，在AI基建需求仍處高速成長期下，對於台廠供應鏈而言，先進製程與封測仍為核心受惠族群，此外如ODM、液冷散熱、高壓直流電源、高階PCB/CCL、矽光子及CPO等高速網通零組件等相關族群亦將持續受惠，整體產業結構性成長動能明確，搭配本週COMPUTEX等科技盛會將接棒登場，可望持續為相關概念股增添話題與資金動能，預期台股多頭行情將仍具續航空間。

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