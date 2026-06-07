AI供應鏈入列、傳產全沒 0050成分股大換血

〔記者張慧雯／台北報導〕富時日前公布0050追蹤指數「富時臺灣50指數」成分股定期審核結果，此次調整展現強烈「AI含金量」，新增南電（8046）、創意（3443）、貿聯KY（3665）、臻鼎-KY（4958）等4檔AI供應鏈關鍵企業；刪除康霈（6919）、中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207），預計6月18日收盤後生效。

法人分析，近日主計處將台灣2026年GDP成長率上調至9.64%，創下16年來新高，2026年首季GDP年增率更飆破14.55%，創下逾40年單季最高，關鍵在於AI出口動能強勁，挹注台灣經濟成長表現大躍進；由於0050為單純市值型選股，此次的換股則是隨著台灣經濟成長表現，持續汰弱留強，更進一步反映台灣經濟成長新時代，刪除成分股主要皆為傳產相關類股，新增成分股則全為科技產業，特別是AI相關供應鏈廠商。

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市場人士認為，觀察COMPUTEX登場以來，0050淨申購高達656億元排名第一， 元大台灣50正2（00631L）則以218億元居次，顯見市場資金仍青睞0050、規模即將突破2兆元，再加上金管會日前開放台股基金、台股主動式ETF單一持股上限，資金有望流向龍頭企業，預估在大型權值股主導盤勢下，0050、00631L表現將有望進一步提升。

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