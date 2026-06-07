台指期夜盤史詩級崩跌、週一大逃殺? 法人呼籲散戶別砍在最低點

台指期史詩級崩跌3000點、週一大逃殺? 法人建議散戶別砍在最低點。（擷取自三竹股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕美股四大指數全面下跌，費半指數暴跌超過一成，拖累台指期夜盤6日爆出史詩級崩跌、跌幅超過3000點，不少投資人面對週一開盤「大逃殺」戲碼紛紛表示「剉著等」，法人則建議散戶「別急著賣、免得砍在最低點」。

法人分析，由於近幾個月台股漲幅高，指數乖離率大增，加上融資餘額居高不下，外資期貨空單更來到6.9萬張，台指期重挫，週一開盤難逃大跌局面，建議散戶只要不是融資買進的股票，都別砍在最低點，短線賣壓化解後，對台股長期走勢更為有利。

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，科技相關利多題材持續登場，包括晶圓龍頭大廠股東會釋出展望利多，看旺先進半導體需求具備根本性支撐，同時，蘋果年度盛事全球開發者大會（WWDC）即將於台灣時間6月9日登場，市場聚焦點蘋果能否兌現去年提出的AI藍圖，以及SpaceX史上最大IPO也同樣準備掛牌上市，多重題材共振下有利類股健康輪動。

元大投顧分析，上週五大盤曾一度暴跌1468點，終場下跌606點，守住4萬5千點大關，依技術線型解讀，台股5月29日再度創下1.9兆元歷史天量，大盤更接著續創歷史新高點來到4萬6552點，由於技術指標乖離過大，近期短線快速拉回，5日均線應聲跌破，指數暫時走探底格局。

基金教母蕭碧燕認為，台股回檔10%至15%（3萬9500點至4萬1850點）都屬正常，若真的跌破季線（3萬8千點），表示盤整時間會拉長，縱使落入最差的狀況，跌幅超過20%（跌入熊市），但「熊市走完，終究會回到牛市。」2000年網路泡沫、2008年金融海嘯及2022年暴力升息，都曾讓市場陷入恐慌，事後回頭來看，台股與美股最終都收復失土並再創新高。

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