中共認知戰早被看穿了？外媒揭密台灣正複製以色列「這幾招」反擊

以媒指出，台灣在應對中國威脅的過程中，正借鏡以色列，為社會、經濟和國內事務做好準備。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕以媒披露，台灣的半導體產業約佔全球總產量的80%，任何台海危機都將演變為全球經濟和戰略危機。因此，台灣在應對中國威脅的過程中，正借鏡以色列，為社會、經濟和國內事務做好準備。

知名以媒《Ynetn》 6日報導，中國始終將台灣視為其領土的一部分，並多次表明不排除以武力完成統一。對此，台灣外交部官員指出，北京近年除了軍事施壓外，也持續透過資訊戰與認知戰，削弱台灣內部凝聚力。

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台灣外交部次長陳明祺表示，中國正利用各種方式孤立台灣。過去一年內，台灣政府辨識出約4萬5千個中國官方帳號，散布超過300萬則針對台灣的不實訊息。官員指出，北京也透過企業、代理人及個人等管道，在台灣內部散播「民主制度失敗」、「台灣不可能獲勝」或「投降比較好」等論述，試圖動搖民心。

由於台灣在全球半導體產業占有關鍵地位，生產約8成先進晶片，一旦台海發生衝突，勢必對全球經濟與科技供應鏈造成重大衝擊，因此國際社會高度關注兩岸局勢發展。

俄烏戰爭也讓台灣獲得重要啟示。烏克蘭運用低成本無人機與無人艇有效牽制俄軍，使台灣更加重視不對稱作戰能力。雷虎科技已轉型投入軍用無人系統研發。其中一款光纖導引無人機因透過實體線纜連接，可避免遭電子干擾，被視為重要技術突破。

除了軍事準備，台灣也將防衛工作延伸至民間社會。由民間組織「黑熊學院」推動的全民防衛課程，至今已培訓超過10萬名民眾。課程內容涵蓋急救、救災、後勤支援及辨識假訊息等能力，希望在危機發生時協助維持社會運作。

黑熊學院執行長朱福銘表示，由於9成台灣民眾並未服役，因此提升公民應變能力至關重要。課程目標並非製造恐慌，而是建立面對緊急狀況時的基本能力與心理韌性。

值得注意的是，在採訪過程中，以色列多次被台灣官員提及。台灣方面認為，以色列與台灣同樣屬於面臨外部威脅的小型民主國家，因此在情報蒐集、反滲透及全民防衛方面具有重要借鏡價值。

儘管台北街頭依舊車水馬龍、夜市與商圈照常熱鬧營運，但在平靜表象之下，一套涵蓋軍事、資訊與民防的準備機制正持續運轉。台灣並不尋求衝突，但面對中國日益增加的壓力，正努力提升自我防衛能力，並希望透過全民參與，守護民主制度與社會穩定。

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