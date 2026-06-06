賺到3千萬爽退1年半後崩潰 43歲男砍半薪重回職場原因竟是太閒了

提早退休成功的關鍵，往往不在於你存了多少錢，而在於你退休後打算拿什麼填滿那真空的 24 小時。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕一名日本43歲男士靠著投資累積1.5億日圓（約台幣3000萬）資產提前退休，原以為從此擺脫職場壓力，卻在退休一年半後，重返職場，薪水不到原來的一半。他自爆退休後每天吃飽就睡、滑手機，看似自由，時間也很多，卻讓人愈來愈空虛。

日媒《The Gold Online》報導，不少上班族每天趕上班，心裡總想著「如果財富自由就立刻辭職」。然而，日本一名43歲男子真的靠投資累積1.5億日圓資產，成功實現FIRE（財務自由、提早退休）後，卻在短短一年半後重新穿上西裝，回到職場。

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這名男子從20多歲開始投資個股與指數型基金，歷經金融市場多次波動，資產一路成長。到了40歲出頭，不僅存款突破1.5億日圓，房貸也即將還清，加上未婚無子女，幾乎具備了所有提早退休的條件。

然而，長年職場壓力讓他萌生離職念頭。隨著職位愈來愈高，他夾在主管與部屬之間，承擔沉重責任。一次高層會議中，公司突然宣布一項不合理政策，讓他徹底心灰意冷，當場決定辭職。

退休後的前半年堪稱夢幻生活。他不用設定鬧鐘，可以睡到自然醒，平日中午喝啤酒、隨時安排旅行，享受過去難以想像的自由。然而，新鮮感逐漸消退後，問題也跟著浮現。

由於朋友們都還在工作，他大部分時間只能獨自生活。每天窩在床上滑手機、打電動，偶爾看看股票盤勢，日子逐漸變成「吃飽睡、睡飽吃」的循環。長時間盯著螢幕讓他經常頭痛，也讓他開始意識到，自己其實需要一個讓生活有目標的理由。

最終，他透過求職網站重新成為正職員工。雖然年薪只剩前一份工作的不到一半，約450萬日圓，但他反而感到滿足，因為沒有主管頭銜，不必背負沉重責任，只要把工作做好即可。

這段經歷讓他明白，工作帶來的不只是收入，還包括規律作息、人際互動以及被社會需要的價值感。對許多人而言，真正難以放下的不是薪水，而是工作所提供的生活節奏與存在感。或許財富自由能買到時間，但未必能填補人生的空白。

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