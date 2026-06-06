擺脫「又老又窮」？雲林縣平均家戶所得、可支配所得不再墊底

針對主計總處公布的資料，張麗善受訪表示，雲林擺脫又老又窮縣市之稱。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕日前行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得分別排名全國第13、12名，相較2018年全國最後一名，有明顯成長。縣長張麗善今（6）日受訪表示，雲林已擺脫「又老又窮」，不過消費支出增加、儲蓄率下降等相關資料，可顯示明顯受到物價通膨的影響，盼中央可通盤檢討，一同因應。

主計總處公布，2024年雲林縣平均家戶所得總額為114.2萬元，排名為全國第13名，家戶可支配所得93.9萬元，排名全國第12名。

請繼續往下閱讀...

張麗善表示，2018年雲林縣平均家戶所得總額及平均家戶所得全國第20名，近年透過擘劃「9+1」產業園區，也讓兩項指標有顯著成長，此外雲林受雇員工年平均薪資為67.3萬元，高於彰化、南投、嘉義縣市，此外今年4月，雲林在全國高齡人口比例，已從過去第一老縣市，目前下降至全國第6名，證明雲林「不再又老又窮」，讓外界看見雲林的發展潛力。

日前行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得分別排名全國第13、12名，相較2018年全國最後一名，有明顯成長。圖為雲林縣政府（記者李文德攝）

不過張麗善坦言，雖然平均家戶所得、可支配所得增加，但資料也顯示，平均家戶消費金額67.1萬元，較前一年增加5.26%，儲蓄金額26.7萬元，較前一年減少5.46%，可能因受國際情勢影響，讓物價通膨，導致許多家庭儲蓄能力不增反減。

她表示，面對國際情勢，也希望中央政府必須通盤檢討，思考所有民生經濟遇到的困擾跟威脅，讓民眾能夠安心生活、沒有後顧之憂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法