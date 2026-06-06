台版兆元宴移師高雄 吳東亮：今年經濟成長率一定可以超過10％。

吳東亮（中）強調今年經濟成長率一定可以超過10%。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中華民國工商協進會今（6）日於高雄萬豪酒店舉辦南部工商午餐會，現場匯集數十位工商業老闆，行政院長卓榮泰特別參加。工商協進會理事長吳東亮致詞時強調，在卓院長領導及全體國人共同努力下，今年經濟成長率一定可以超過10%。

今天包括長興材料董事長高國倫、義美食品董事長高志尚、晶華酒店董事長潘思亮、中鋼董事長黃建智、東南水泥董事長陳敏斷等企業界老闆齊聚一堂，堪稱「高雄版兆元宴」。

請繼續往下閱讀...

吳東亮致詞表示，今天卓榮泰院長率各部會首長到高雄，與工商界面對面溝通，代表行政團隊對產業的重視，促進南北平衡發展。這1年來，台灣位居全球AI跟半導體供應鏈的核心位置，今年第一季GDP成長率高達4.55%，創下48年來的新高；台股可說是價量齊揚，成為全球第五大資本市場，相信在卓院長領導及全體國人共同努力下，今年經濟成長率一定可以超過10%。

中華民國工商協進會於高雄萬豪酒店舉辦南部工商午餐會。（記者葛祐豪攝）

吳東亮認為，隨著台灣在全球供應鏈的關鍵地位日益提升，此時此刻提升南台灣的經濟韌性，就是強化台灣的安全保障。卓院長上任後，推動賴總統的均衡台灣施政願景，透過大南方新矽谷計畫，打造從嘉義延伸到屏東的AI科技走廊，也將碳權交易所設在高雄，讓南部企業更快速掌握到淨零轉型趨勢；而亞洲資產管理中心落腳高雄，更是展現政府將金融與資本市場重心向南延伸的決心。

在商業與觀光經濟方面，吳東亮進一步說，在陳其邁市長領導之下，高雄的演唱經濟不僅成功帶動人流與觀光收益，更成為行銷台灣的新門戶。他透露，今晚要陪孫子去高雄巨蛋看「頑童」演唱會，所以今天會在高雄多住一晚。

吳東亮強調，有了台積電進駐的產業技術與資金動能，讓年輕人願意南向發展，「未來南部地區成為科技製造綠色轉型與金融服務，可以說是指日可待」。為了協助政府讓南北雙引擎都能運轉得更順暢、更穩健，今天的工商常會共提出了24項提案與具體建議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法