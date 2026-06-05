這國白蝦慘遭中國退運1600多噸 慘烈原因大曝光

厄瓜多白蝦輸中因檢疫問題爆發退運潮。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國是厄瓜多白蝦最大買家，今年前4月對中出口量7萬1161噸，卻爆發退運潮，主要是不符合檢疫規定，今年前4月慘遭退運的數量已高達1603公噸，還傳出5月有上百個貨櫃滯留天津港，面臨退運命運，總數量尚不明朗。

根據中國海關總署公布的2026年4月未准入境食品訊息，4月總計進口白蝦退運58批次，數量為673公噸，原因是檢出動物疫病、未按要求提供證書、合格證明、焦亞硫酸納不符合食品安全規定、標籤不合格、汙穢腐敗及鎘含量超標等，退運名單包括厄瓜多、印度、越南等國。

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值得注意的是，厄瓜多白蝦退運與銷毀數量持續處於高檔，厄瓜多白蝦4月遭退運數量達485公噸，這並非首次被中國退運，今年1月退運310公噸，2月退運268公噸，3月為540公噸，總計今年前4月白蝦退運數量達1603公噸之多。

根據UCN披露，5月天津港發生多起焦亞硫酸納超標的白蝦貨櫃遭退運事件，進口商透露，約有上百個貨櫃被退運，商家需要承擔每個貨櫃1萬人民幣檢驗費用，涉事貨櫃有12家厄瓜多工廠，涉及產能約佔厄瓜多出口加工總產能的70%至80%，相當嚴重。

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