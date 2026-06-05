大樂透頭獎連8摃 端午加碼100萬獎開出20組

今晚大樂透頭獎連8摃，端午加碼100萬獎開出20組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（5日）開獎的大樂透，本期頭獎連8摃，台彩預估下期大樂透頭獎上看2.1億元；另，大樂透自本期起實施端午加碼，加開100組100萬元，本期開出20組100萬獎項，總中獎注數為21注，其中19組為單注中獎、各得獎金100萬，1組為2注均分、各得獎金50萬元，尚有80組100萬元未開出，將於下期（9日）繼續加開。

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「12、14、25、30、32、44」，特別號「34」；49樂合彩中獎號碼「12、14、25、30、32、44」 。本期今彩539中獎號碼「07、21、26、27、31」；39樂合彩中獎號碼「07、21、26、27、31」。本期3星彩中獎號碼「865」；4星彩中獎號碼「8246」。

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台彩端午加碼8億元，大樂透加碼100組100萬元，6月5日至7月17日共13期提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」首次4種玩法都加碼，6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼31天破紀錄，「基本玩法」端午連假3天（6月19日至21日）快閃加碼；39樂合彩6月22日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

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