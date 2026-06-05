外資熱錢大舉湧入 前五月淨匯入逾2.04兆創新高

外資熱錢猶如潮水湧入，金額寫下歷史新高紀錄，一舉破2兆元大關（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外資熱錢猶如潮水湧入，金額寫下歷史新高紀錄，並推升台股指數！金管會今（5）日公布最新5月外資資金動向，光是五月單月淨匯入208.77億美元，折合新台幣約6552億元，創下史上同期最高紀錄；此外，若累計外資今年1~5月淨匯入水位，金額達651.49億美元，折合新台幣已經一舉破2兆元大關、達2兆446億元，亦創歷史最大淨匯入。

台股今年以來，漲幅亮眼，根據統計，今年以來累計至6月5日為止，累計共上漲55.61%，全球漲幅排名第四名，僅次於「委內瑞拉」、「南韓」及「費城半導體」。

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其中，金管會表示，外資法人積極加碼台灣股市，就資金方向來看，5月單月份外資加上陸資淨匯入208.77億美元，若以1美元兌31.384新台幣計算，折合新台幣約6552億元，是史上同期最高紀錄。如果以累計金額來看，外資截至5月底累計淨匯入651.49億美元，折合新台幣達2兆446億元，創下自2022年以來同期第1大累計淨匯入。

此外，若以「買賣超」來看，根據統計，今年5月單月外陸資「買超」上市櫃股票2327.67億元，創下史上單月第2大買超，同期第1大買超；2026年截至5月底，累計「賣超」新臺幣2649.65億元，是同期第3大累計賣超。

所謂外資「淨買超／淨賣超」是指外資買賣我國股票狀況，也就是買入賣出的變化，至於「淨匯出／淨匯入」是指外資資金匯入及流出，相減之後的結果。這兩項指標均為觀察外資動向之重要指標。

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