鋒面來襲！曾文水庫蓄水率回補、高屏溪濁度上升

雨炸全台，曾文水庫蓄水率上升，但高屏溪濁度也攀升。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕南部水庫蓄水率偏低，經濟部次長賴建信5日下午至曾文水庫視察南部地區水情，近二日南部地區降雨明顯，賴建信關注水庫蓄水情形外，特別提醒需密切監控高屏溪濁度變化情形，適時啟動各項供水應變措施，全力確保高雄地區供水穩定。

水利署指出，受6月4日起梅雨鋒面降雨影響，高屏溪原水濁度升高至1200NTU，南區水資源分署與台水公司第六、七區管理處提早備妥轄內備援設施，已提前完成南化高屏聯通管充水作業，後續南區水資源分署將密切監控高屏溪濁度變化情形，優先啟用伏流水及地下水等備援水源，適時跨區調度南化水庫潔淨原水協助供水，以確保高濁度期間公共用水品質。

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水利署說明，目前高雄地區已建置多元備援供水系統，其中高屏溪沿岸伏流水設施因取水層位於河床下方，具天然過濾效果，受河川短期高濁度影響較小，可作為高濁度期間的重要替代水源。目前興田、溪埔及大泉等伏流水設施已啟用協助供水約每日28.5萬噸，仍有調度餘裕尚未全面啟動，將視高屏溪濁度變化及供水需求機動投入運轉，搭配既有地下水備援水源約每日45萬噸及南化高屏聯通管適時調度最大約每40日萬噸水量，提升高雄地區供水韌性

此外，本波降雨已使旗山溪流量提升，賴建信要求南區水資源分署積極透過甲仙攔河堰加強引水，協助增加南化水庫蓄水量，以提升水源利用效率，因應未來南部地區公共用水需求。

水利署表示，近年政府持續於南部地區推動再生水、海淡水、伏流水、聯通管及備援水井等水資源建設，已逐步建構南部地區多元且具韌性的供水系統，即使面對豪雨造成河川高濁度或極端氣候挑戰，仍可透過多元備援水源及跨區調度機制，確保民生及產業用水穩定，提供企業安心的投資環境，支持南部地區各項產業持續擴大投資與發展。

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