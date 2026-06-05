中企涉嫌助伊朗遭美制裁 竟曬出輝達總部高解析衛星圖報復

中國長光衛星PO出輝達加州總部衛星圖。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕中國長光衛星因涉嫌幫助伊朗而受到美國政府制裁後，發布了位於加州矽谷的輝達和蘋果公司總部的高解析度衛星圖像。

《南華早報》5日報導，中國長光衛星公司在社群媒體上發布輝達和蘋果公司位於加州總部的圖片，這些衛星圖像由該公司的吉林一號星座拍攝，提供了該地區詳細的鳥瞰圖。

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中國長光衛星PO出蘋果園區衛星圖。（圖取自中國社群平台）

長光衛星公司所發布的照片包括位於Santa Clara的輝達總部，以及位於Cupertino的蘋果園區。聖塔克拉拉（Santa Clara）大學的紅磚建築和校園也出現在照片中。公佈的圖片中，建築物輪廓、停車場密度，甚至設施場地內的施工變更都清晰可見。

長光衛星發言人表示，此次發布是例行衛星新聞，並補充說吉林一號衛星圖像是公開的。

報導指，今年 4 月，伊朗伊斯蘭革命衛隊將與 18 家美國科技和人工智慧公司有關聯的企業和機構列為合法攻擊目標，指控它們幫助攻擊伊朗的核設施或網路系統。隨後在 5 月 8 日，美國財政部對三家中國公司-長光衛星、覓熵科技（Meentropy Technology）、北京沐美星空科技（Earth Eye）實施制裁，理由是它們涉嫌協助伊朗襲擊美軍。

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