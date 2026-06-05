AI晶片教父為你指明方向？1圖秒懂黃仁勳訪台14天亮點

輝達執行長黃仁勳訪台14天。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳訪台14天，從宣布海外總部「星群」落腳北士科，到定義台灣是「AI革命的震央」，再到COMPUTEX演講、兆元宴及供應鏈高層會談，掀起全球關注。他不僅描繪AI Factory、實體AI與機器人的未來藍圖，更凸顯台灣在全球AI產業鏈的關鍵地位，為下一波AI革命定下方向。

黃仁勳5月23日提早帶著家人與團隊抵達台北，隨後親自宣布輝達台灣新總部將設於北投士林科技園區，名稱定為「星群（Constellation）」，預計成為輝達在亞洲最重要的研發據點之一。

請繼續往下閱讀...

5月27日更在台灣新總部預定地的北士科空地上主持員工大會，熱鬧非凡。當天，黃仁勳表示，台灣AI產業正在蓬勃發展，輝達每年在台灣支出已來到1000億美元，正朝1500億美元邁進，台灣AI生態系真的是棒到不可思議（incredible ecosystem），大讚台灣就是AI革命的核心。

5月28日宴請台灣重要供應鏈夥伴，在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」席開「兆元AI飯局」，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等科技業重量級大老闆皆現身，被外界視為AI伺服器供應鏈大集合，還有人稱之為「行走版0050」。

6月1日，黃仁勳在NVIDIA GTC Taipei大會正式秀出與聯發科合作的RTX Spark晶片，採用台積電（2330）為輝達重返PC市場的重磅產品，黃仁勳表示，現在輝達與微軟合作將重新打造PC，把AI導入PC，重新定義AI時代的PC，這是個人運算的革命，輝達將一口氣橫跨桌機、PC、筆記型電腦全產品線。

黃在演講中還宣告代理式AI（Agentic AI）時代正式來臨，認為AI工廠（AI Factory）已成為未來十年全球最大規模的基礎建設，黃仁勳說，AI工廠的價值已不只是資料中心，而是直接創造Token與收益的生產設施。他更興奮宣布最新一代AI伺服器平台Vera Rubin已全面量產，感謝台灣。

黃仁勳強調，AI可以帶來更多收入，AI市場比過去的晶片市場多了10倍，甚至100倍，之前有人說AI造成工作減少，根本是胡說，從算力和產出來看，token已經可以變現，產業需要更多軟體工程師，AI需求強勁，也讓台灣GDP，還有相關AI相關供應鏈公司大漲，他聽說台灣今年GDP年增近10%，這真令人難以置信。

黃仁勳14天的訪台行程再度凸顯台灣在AI供應鏈中的角色，從過去的「電子製造中心」，正逐步升級成全球AI基礎設施的關鍵樞紐。

輝達執行長黃仁勳訪台14天，再度凸顯台灣在AI供應鏈中的關鍵角色。（本報製圖）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法