振曜攜手聯發科推新品，挹注未來營運。（振曜提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕電子紙應用領導廠商振曜（6143）今日宣布，攜手聯發科（MediaTek）全新IC、元太新一代Kaleido電子紙推出電子書閱讀器新品，振曜指出，新款電子書閱讀器不僅換頁速度比以往更快、更流暢，大幅優化彩色電子紙過往的殘影或延遲，且色彩飽和度與顯色效果較以往更佳。

法人指出，振曜新款電子書閱讀器目前出貨時間尚未透露，但可望成為推動未來換機潮的利器，而在綠色科技、高電價下省電需求與AI商業化應用的多重馬達驅動下，第二季、下半年的營收、獲利可期。振曜第一季營收20.02 億元，年增率達 25.21%，創歷史新高，稅後淨利為 1.21 億元，單季每股稅後盈餘（EPS）為 1.41 元。

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振曜在台北電腦展展出超過20台不同尺寸的大尺寸彩色電子紙廣告機（Signage），包括首次產出的28.5吋曲面Signage、40吋高解析度Signage。振曜指出，隨著新產品加入，Signage產品線已全面到位，涵蓋13.3、25.3、28.5、31.5、40吋以及75吋的完整產品，在應用端產品線亦導入多元應用場景，如廣告看板、數位電子看板及電子化互動留言板等相關應用，可望開發更多潛在客群，全方位滿足各類不同市場客戶的多元需求，注入未來營運成長動能。

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