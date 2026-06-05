全球最強AI展COMPUTEX落幕 4天吸逾11萬國內外買主齊聚

COMPUTEX 2026吸引全球科技產業人士熱烈參與。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會、台北市電腦公會共同主辦的COMPUTEX 2026於今（5）日圓滿落幕，今年以「AI Together」為題，吸引來自全球152個國家與地區共計11萬1312位國內外買主來台交流，寫歷史新高紀錄，主要包括日本、美國、南韓、中國、香港、新加坡、越南、印度、泰國及馬來西亞等國家，展現COMPUTEX作為全球AI產業合作、技術展示與商機媒合的重要平台地位。

AI技術持續快速演進，並加速從虛擬世界走向實體應用。主辦單位因應此趨勢，COMPUTEX 2026重返世貿一館，首度設立「AI機器人區」，串聯供應鏈共同展示AI機器人和機器人具身智慧相關技術與解決方案，呈現從研發到落地的關鍵技術與完整生態系。同時新增「電子紙產業專區」與「科技應用暨體驗館」，集結超過180家參展商，為COMPUTEX注入全新亮點。

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COMPUTEX 2026主題演講再度匯集全球科技巨擘，包括高通總裁暨執行長Cristiano R. Amon，邁威爾科技（Marvell）董事長暨執行長Matt Murphy、英特爾（Intel）執行長陳立武，以及NXP總裁暨執行長Rafael Sotomayor分享產業觀察與技術發展方向，四場主題演講共吸引6千位觀眾參與。

COMPUTEX Forum則匯聚來自全球指標企業的28位產業領袖與技術專家，深入探討AI運算、機器人、資料治理等六大核心議題。論壇累計超過1萬3200人次參與，凸顯AI議題持續升溫的產業趨勢。論壇內容橫跨基礎架構、運算平台到產業應用與治理策略，協助企業掌握AI規模化部署與商業落地的重要契機。

作為亞洲重要的新創平台，InnoVEX 2026規模再創新高，參展新創團隊突破500家，較去年成長超過11%，以臺灣、日本與南韓為前三大參展地區，共吸引來自23國的新創企業參與。

今年首度迎來全球最大開放式創新平台暨加速器之一的Plug and Play Taiwan，以及日本新創展覽機構Everidge進駐合作，進一步強化國際創新鏈結與市場拓展機會。此外，法國、日本、南韓、泰國、澳洲、以色列、加拿大、義大利及捷克等9大國家館，同步展出AI、機器人、智慧移動等前瞻技術，打造具國際視野的創新交流平台；貿協也宣布，COMPUTEX 2027將於6月1日至4日在南港展覽館一、二館與世貿一館盛大辦理，持續實踐AI Together理念。

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