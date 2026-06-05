整合多元服務 綠界中小型電商市佔7成

綠界今日舉辦股東會。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣第三方支付龍頭綠界科技（6763）今日舉辦股東會。針對營運，該公司並指出，因耕耘中小型電商多年，且產品整合到位，提供金流，更是整合物流、電子發票加值平台、門市刷卡機與POS設備等多元解決方案，綠界在中小型電商市場的市占率超過70%，難以複製，成為綠界的電商生態系護城河。

綠界董事長林雪慧指出，已啟動「深化既有客戶提升滲透率」及「擴大產業應用場景」雙軌發展策略，全面布局虛實整合市場。積極跨足線下市場，攜手POS系統合作夥伴整合核心服務，重點切入餐飲、飯店、美容保健等高潛力產業。

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並且搭上綠界推出「免費電子發票」，有效降低商家導入門檻，今年電子發票開通數較去年大幅成長32%，充分驗證市場接受度與策略可行性。隨著線下市場布局逐步擴大，綠界科技可服務市場規模亦同步提升，成為推動未來成長的重要動能。

除商業布局外，綠界也打造「全方位捐款平台」，提供公益團體與政治團體安全、透明且可信賴的數位金流服務。隨著2026年九合一選舉即將到來，今年4月平台正式上線後，已吸引近百位候選人導入使用，也讓綠界成功從公益捐款延伸至政治獻金市場，開創新的應用場景與成長機會。

展望未來，綠界表示，將持續透過技術創新與服務深化，協助台灣中小型企業商家提升市場競爭實力。近年來積極配合主管機關攜手推動防詐教育與產業聯防機制，並拓展消費者生態，強化綠界Pay「安心收付」機制，有效防範買賣詐騙情境，降低交易風險，將支付場景從電商交易延伸至消費者日常生活。

綠界認為，當支付成為消費入口，平台的流量價值與數據資產將持續累積，進一步強化大數據廣告服務的商業化潛力，形成「支付 × 流量 × 數據」三位一體的飛輪效應，為企業長期動能奠定更厚實的成長基礎。

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