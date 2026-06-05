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AI與智慧營運成焦點 台南推最高補助20萬元助攻轉型

2026/06/05 14:49

經發局規劃「專家學者一對一輔導」機制，協助業者釐清數位轉型痛點。（台南市政府提供）經發局規劃「專家學者一對一輔導」機制，協助業者釐清數位轉型痛點。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市經發局將於6月18日在台南文化創意產業園區辦理「台南市產業數位轉型推廣說明會」，邀產官學研與數位服務業者參與，透過政策說明、實務分享、技術展示及專家一對一輔導等方式，協助企業加速數位升級。

市長黃偉哲表示，數位轉型不是單一技術導入，而是營運模式的革新，唯有結合數位科技與創新策略，才能使產業持續保持韌性與成長動能。近年來，市府團隊在強化數位基礎環境與推動產業創新方面投入了大量資源，也積極引導企業加速轉型，期盼市府能持續與民間企業攜手，讓台南產業在面臨全球的各種挑戰下穩步成長，共創數位與永續兼具的智慧城市。

經發局長張婷媛表示，說明會將完整解析115年度數位轉型相關補助資源及申請機制，安排數位轉型供應商進行技術展示，包括AI應用、智慧管理、數據分析、數位行銷等多元解決方案，讓企業不再僅限於「聽政策」，而是直接與服務廠商對接。

本次活動以「AI 2.0 時代：零售服務業如何透過智慧化營運打造數位競爭力」為題，分享AI應用、智慧營運及數據管理。預計提供10案企業數位轉型補助，每案最高20萬元，期盼透過補助降低企業轉型門檻，加速台南產業升級與智慧化發展。

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