85歲阿公被榨乾！退休金入帳秒消失還倒貼 兒見家中一幕嚇傻了

日媒報導，父母有時會說「我很好」不讓子女擔心。然而，僅依賴這句話，可能會忽略他們生活中實際發生的變化。示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕85歲獨居老翁翔一（化名），每月僅靠約6萬日圓（約新台幣1.18萬元）年金維生，多年來始終向家人表示「過得很好」。然而，兒子返鄉探望時卻察覺異常，進一步查看存摺後驚見父親積蓄大幅縮水。原來老翁長期感到孤獨，成了推銷員鎖定對象，在長期的噓寒問暖下接連購買大量保健食品與健康器材，讓原本就不寬裕的晚年生活陷入危機。

56歲的拓也（化名）今年春節返鄉探望父親時，發現情況有些異常。照平常，拓也詢問父親時，父親總是回應「只要不奢侈，生活還過得去」、「我不會給你找麻煩」等等。

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但當拓也返鄉探望父親時，卻發現冰箱裡幾乎沒有食物，客廳暖氣也沒有開啟，儘管父親嘴上說著「不冷」、「沒事」，但整個房間卻冷得令人發顫，感到不安的拓也先生查看父親的存摺後，頓時說不出話來。

每個月退休年金匯入後不久，就會有5萬、8萬，甚至有些月份接近10萬日圓的大額提款，存款餘額也比幾年前父親告訴他的數字少了許多，他忍不住詢問翔一究竟將錢花到哪裡去，翔一沉默了許久才回答：「是附近的人推薦的，說什麼對身體好的水啊、棉被啊……我實在不好意思拒絕。」

起初只是花費約1萬日圓購買保健食品，但之後銷售人員頻繁上門，以「喪偶後一定很寂寞」、「兒子工作忙，我們會多關心您」等話語拉近距離，讓他逐漸卸下心防，結果等他回過神來，已經陸續簽下健康器材、寢具、淨水器等各種商品合約。

拓也進一步檢查家裡時，發現壁櫥裡堆滿許多未使用的商品。有還沒拆封的棉被、未開封的保健食品，以及連說明書都沒翻閱過的器材，無論怎麼看，都不像是翔一日常生活真正需要的東西，他忍不住問道：「為什麼不跟我商量？」

對此翔一只是低聲表示：「你工作很忙，我覺得因為錢的事情要向你開口很不好意思。」事後，拓也與翔一達成共識，未來若有大額消費或簽訂契約，將先與家人討論，並每月一起檢查帳戶狀況；對於部分不必要的契約，也已向消費生活中心尋求協助。

拓也表示：「我意識到，僅僅責怪父親解決不了任何問題。需要的不僅僅是財務管理，而是一個能防止他被孤立的系統。」

報導分析，父母有時會說「我很好」不讓子女擔心。然而僅依賴這句話，可能會忽略他們生活中實際發生的變化。問題不僅在於退休金低，當孤獨、焦慮和猶豫不決交織在一起時，老年人的財務狀況就會悄悄崩潰。因此，尊重父母的尊嚴，並儘早與他們討論財務問題至關重要。

報導還表示，除了定期關心長輩生活狀況外，觀察冰箱食材、郵件堆積情況、居家環境及是否出現大量未拆封商品，也都是及早發現問題的重要線索。

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