黃仁勳在中國高調圈粉、蘇姿丰低調深耕 外媒揭「打法效益」

圖左為AMD執行長蘇姿丰，右為輝達執行長黃仁勳。（路透，資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳隨美國總統川普專機訪問中國後，超微（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰也在5月中旬踏上中國行程。外媒指出，在美國出口管制的背景下，2大半導體巨頭先後造訪中國，相較於黃仁勳所到之處掀起的追星熱潮，蘇姿丰選擇了低調深耕的路線，這兩人顯示出不同的策略布局與行銷風格。

《路透》分析指出，這兩位同樣來自台灣、甚至曾公開表示彼此有遠親關係的AI產業領袖，正以截然不同的方式爭取中國這個全球最敏感、也最具政治色彩的AI晶片市場。事實上，這2家公司在中國的處境，也已出現明顯分化，而這種差異也反映在兩人的中國策略上。

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報導指出，黃仁勳在北京公開現身時，不僅吸引大批民眾圍觀合影，還品嚐北京炸醬麵等當地美食，宛如科技明星般受到關注。而蘇姿丰則維持一貫低調風格，把重心放在客戶、合作夥伴與官方交流上，鮮少出現在媒體聚光燈下。

黃仁勳去年曾表示，在美國出口管制影響下，輝達在中國AI晶片市場的市占率已從原本的95%降至約50%。但到了今年，他進一步坦言，隨著中國積極推動AI晶片自主化，以及美國持續收緊出口限制，輝達在中國高階AI晶片市場的實際影響力幾乎已降至零。

黃仁勳曾預估，今年中國AI晶片市場規模可望達到500億美元。然而在無法銷售最先進產品的情況下，這塊龐大市場正逐漸轉向華為等本土供應商。

相較之下，AMD雖然規模遠不如輝達，但在中國市場反而擁有更多切入點。據悉，日前蘇姿丰在上海出席AMD開發者大會，向中國開發者推廣AMD開源軟體平台ROCm，希望吸引更多企業建立在AMD生態系上。她也與多家中國客戶及合作夥伴會面，並獲得中國國務院副總理何立峰接見。

蘇姿丰表示，中國市場目前約占AMD整體營收20%，仍是公司在PC、遊戲與部分資料中心業務的重要市場。她強調，AMD未來將持續深化與中國客戶的合作關係。

何立峰也在會談中表示，中國歡迎包括AMD在內的外資企業把握中國發展機遇，深化互利合作。相較之下，黃仁勳雖然同樣造訪北京，但並未獲得類似層級的官方會晤安排，這點尤其受到市場關注。

根據市場研究機構IDC資料，AMD目前約占中國AI晶片市場4%市占率。雖然數字不高，但與高度依賴AI加速器業務的輝達不同，AMD除了AI晶片之外，還能透過CPU、消費級GPU、FPGA以及其他運算產品服務中國客戶。

科技研究機構Omdia首席分析師Lian Jye Su表示，隨著AI應用逐漸從大型模型訓練擴展至企業應用與邊緣運算，AMD多元產品線的優勢正逐漸浮現，也讓其能夠接觸更多不同類型的系統架構與客戶需求。

報導指出，一名長期協助跨國企業在中國經營業務的顧問指出，在當前中美科技競爭持續升溫的環境下，蘇姿丰較為低調務實的風格，反而更符合現階段中國市場的需求。該人士表示，隨著中美商業關係政治化程度提高，全球科技企業領導人的一舉一動都可能被放大檢視，因此過度高調反而可能增加聲譽風險。

不過，AMD的中國布局也並非毫無挑戰。

知情人士透露，AMD去年曾向阿里巴巴出售大量AI晶片，但相較於輝達成熟的CUDA軟體生態系，AMD的ROCm仍有明顯差距、該軟體環境尚未成熟；因此，阿里巴巴投入大量工程資源進行除錯與系統調整，才順利完成部署。

專家指出，隨著中國AI市場逐漸形成「華為主導、輝達受限、AMD補位」的新格局，黃仁勳與蘇姿丰的中國策略差異，某種程度上也反映了兩家公司不同的市場處境。分析師則認為，對輝達而言，中國市場更像是一場守衛戰；而對AMD來說，則是一場趁勢擴張的機會戰。誰能在中國AI市場下一階段競爭中占據更有利的位置，仍有待時間驗證。

據報導，美國國會對人工智慧 （AI） 晶片出口中國的關注持續升高。美國民主黨參議員伊莉莎白．沃倫 （Elizabeth Warren） 已正式邀請黃仁勳於6月11日出席參議院銀行委員會聽證會，就輝達在中國的業務布局、美國出口管制政策以及AI晶片銷售問題作證。

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