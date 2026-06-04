散熱、算力、能效一次到位 佳世達發表AI機櫃級解決方案

佳世達與旗下其陽科技、明泰科技、其曜科技發表AI機櫃級解決方案。佳世達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達布局「AI基礎設施」，與旗下其陽科技（3564）、明泰科技（3380）、其曜科技，於COMPUTEX 2026 展示機櫃級（Rack-scale）解決方案，聚焦「散熱 × 算力 × 能效」三大關鍵能力，展現明基佳世達集團跨足 AI 基礎設施的整合實力。

佳世達智能方案事業群總經理曾文興表示，AI 工作負載持續成長，資料中心基礎架構正從單機效能競爭，走向機櫃級系統效率與能效管理的整合競爭。

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佳世達結合集團在伺服器、液冷散熱、網通與系統整合的能力，聚焦「解熱、算力、能效」三大關鍵，協助客戶在 AI 時代建構更具彈性與效率的AI基礎設施。

延續 2025 年於散熱技術領域的突破，佳世達今年進一步將核心定位提升至 AI 算力架構整合者。

散熱方面，佳世達結合其曜科技雙相直接液冷技術，因應AI伺服器單機櫃功耗突破100kW的高密度散熱需求。透過低沸點冷卻液相變機制，提升高功耗晶片熱傳導效率，協助資料中心降低散熱壓力並提升系統穩定性。

算力方面，佳世達攜手其陽科技導入 6th Gen AMD EPYC™ 平台，提供支援生成式AI、大型模型訓練與推論等高負載應用，協助企業建構具高密度、高擴展性的AI運算基礎。

能效方面，佳世達整合明泰科技400G/800G/1.6T高速交換器，強化機櫃內與跨機櫃之間的資料傳輸能力，並結合其陽伺服器與其曜液冷技術，整合運算、網路與散熱資源，提升整體佈署與能源使用效率。

隨著 AI 模型規模持續擴張，資料中心正快速朝向液冷、高密度與機櫃化發展。市場對 AI 基礎設施的要求，已不再只是單一伺服器效能，而是從晶片、伺服器、網路、散熱到系統佈署的整體架構能力。

透過此次 COMPUTEX 展出，佳世達以機櫃級解決方案為切入點，展現集團企業在AI伺服器、液冷散熱與高速網路領域的協同成果，朝向AI「基礎設施」解決方案提供者邁進。

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