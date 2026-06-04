智生活攜手雲動力 導入Gemini強化客服

智生活攜手雲動力導入Gemini，打造懂社區流程的企業級AI客服。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕興櫃寬頻與智慧社區服務廠商智生活（7836）今日宣布，如今智慧社區服務面向持續增加，客服系統會面對更大量、即時且複雜的社區服務情境，為解決客戶痛點，智生活攜雲動力導入Gemini，以打造專為社區場景設計的AI智慧客服系統。

智生活說明，此專案是攜手Google Cloud代理商、伊雲谷集團旗下子公司雲動力資訊，在Google Cloud雲端架構上導入Gemini技術，打造專為社區場景設計的AI智慧客服系統。

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智生活指出，此系統將結合智生活累積30年的社區服務知識、客服案例、物業作業流程與標準處理規範，建立可供AI理解與檢索的社區知識庫，再透過Gemini的自然語言理解與生成能力，將原本偏向流程與表單導向的資訊，轉換成住戶更容易理解的互動式回應。

智生活表示，平台目前已服務超過1萬個社區、累積超過300萬用戶，服務涵蓋住戶App、社區管理後台、智慧門禁、社區網路與居家生活服務。此次AI客服也將優先導入高頻客服場景，包括管理費查詢、報修進度、包裹通知、門禁操作與社區公告等問題，希望降低住戶重複詢問與客服轉接時間。

為降低生成式AI出現錯誤資訊或脫離流程的情況，此次AI客服採用檢索增強生成（RAG）架構，系統會先從既有知識庫、社區流程與服務規範中取得依據，再透過Gemini生成自然語言回應，降低AI「憑空回答」的情況。

智生活技術研發資深處長張至越表示，住戶其實不在意AI模型有多新，而是在意問題有沒有被真正理解。AI 客服最重要的，不是更會聊天，而是更懂社區服務流程與實際使用情境。

智生活指出，未來AI智慧客服也將逐步延伸至更多社區服務與智慧物聯網應用場景，讓AI不只是前台問答工具，也成為社區知識整理、流程查詢與第一線協作的重要基礎。

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