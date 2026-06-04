台積電為AI供應鏈核心 外媒：高居避險基最青睞股票第6名

台積電處於AI運算供應鏈的核心地位。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕台積電不僅是台灣的「護國神山」，也是全球人工智慧（AI）的重要支柱，成為許多機構投資人鎖定的標的。專門追蹤避險基金與各大型基金經理人進出美股動態的財經網站《Insider Monkey》專欄作家艾斯華倫（Soumya Eswaran）3日撰文指出，台積電處於AI運算供應鏈的核心地位，在2026年最受避險基金青睞的40檔股票榜單中高居第6名。

艾斯華倫在文章中首先引述資產管理公司Green Alpha Investment近日發布的「2026年第1季投資人信函」，該信函重點介紹了台積電，指出該公司已開始量產2奈米晶片，這是10年來最重要的架構飛躍，初始良率已達70%致80%，遙遙領先任何競爭對手。

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這個N2製程在相同功耗下可達到15%的效能提升，或者較3奈米製程降低25%致30%的功耗。台積電預計2026年底2奈米製程的月產能將達到10萬片晶圓，蘋果、輝達、AMD（超微半導體）和Google都已向台積電預定了2奈米製程產能，預計到2026年第3季，2奈米製程營收將超過3奈米和5奈米製程的總和。

台積電是全球唯一能夠大規模生產尖端矽晶片的製造商，在規模3200億美元的全球晶圓代工市場中占有38%的市占率，其技術領先優勢是三星電子和英特爾難以企及的。台積電預計在2026年投入560億美元（新台幣1.76兆元）用於研發，並擁有將5奈米以下製程的晶圓價格提高5%至10%的訂價權，使其競爭優勢不斷擴大，而非縮小。隨著AI工作負載對先進製程和封裝技術的需求日益成長，台積電儼然成為AI運算供應中心的核心力量。

艾斯華倫指出，在《Insider Monkey》評選的2026年最受避險基金青睞的40檔股票榜單中，台積電名列第6。根據該網站的資料庫，截至2026年第1季底，共有234個避險基金投資組合持有台積電，高於去2025年第4季的224個。

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