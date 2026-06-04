大學兩度輟學！30歲女把興趣變鈔票 逆襲年收飆破400萬

比利時一名30歲女子靠著對動漫與電玩的熱愛，成功打造出事業版圖。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕比利時一名女子靠著對動漫與電玩的熱愛，成功打造出屬於自己的事業版圖。她曾兩度從大學輟學，甚至一度只能利用家中廢棄紙箱製作道具，卻憑藉自學與堅持，將Cosplay（角色扮演）創作發展成高收入事業，如今經營一家年收入6位數英鎊（約新台幣421萬元）的公司，部分作品單筆訂單價格甚至高達1萬英鎊（約新台幣42萬元）。

外媒報導，現年30歲的比利時創作者Mikomi Hokina，是一名知名Cosplay道具設計師與內容創作者，目前在各大社群平台累積超過180萬名粉絲。她主要製作客製化精靈耳、奇幻武器、動漫道具以及手工盔甲等作品，並透過內容創作與委託製作獲得可觀收入。

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Mikomi Hokina表示，自己從小就受到母親影響而愛上藝術創作。母親曾就讀藝術與雕塑學校，雖然家境並不富裕，但經常透過烘焙、手作及繪畫等方式鼓勵她發揮創意。這樣的成長環境，也讓她從小培養出動手製作的興趣。

不過，她的創業之路並非一帆風順。由於缺乏資金，她最初只能利用家中現有材料進行創作，許多作品都是用紙箱及回收材料拼湊而成。她坦言，早期作品品質相當粗糙，但在一次次嘗試與失敗中逐漸累積經驗，技術也不斷提升。

原本Mikomi Hokina曾進入大學攻讀建築學，之後又轉讀3D動畫相關科系。然而，在母親過世後，她無法繼續完成學業，最終兩度選擇退學。

離開校園後，她將全部心力投入Cosplay服裝製作、遊戲文化以及網路內容創作，希望把自己最熱愛的事物變成工作。多年來透過不斷自學雕塑、翻模、塗裝與機械結構設計等技術，她逐漸建立起專業能力，也成功吸引大量粉絲關注。

如今，她的工作室主要接受各類客製化委託，從動漫角色武器、奇幻盔甲到遊戲道具都能量身打造。其中部分高規格訂製盔甲價格高達1萬英鎊，製作過程往往需要經過樹脂翻模、手工雕塑、細部塗裝等繁複工序，年收達6位數英鎊。

即使事業發展成功，她仍強調Cosplay創作對自己而言不只是工作，更是一份始終未曾改變的熱情。她認為，在創作者產業中，很容易讓原本的興趣變成壓力，但自己至今仍樂於挑戰各種複雜且充滿創意的作品。

她笑稱，最喜歡接到來自重度動漫迷與遊戲玩家提出的特殊訂單，因為這些作品往往充滿挑戰，也能激發更多創作靈感。

回顧一路走來的歷程，Mikomi Hokina坦言，自己從未想過，曾經單純熱愛動漫與遊戲的興趣，最終竟能成為人生事業。如今她每天都能透過創作奇幻世界中的角色與道具維生，對她而言，這份工作不只是收入來源，更是夢想成真的最佳證明。

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