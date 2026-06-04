昕力資*推OrientAI 搶主權AI商機

昕力資宣布推出企業級Agentic AI平台OrientAI。圖為總經理葉怡蘭。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕興櫃資訊服務商昕力資*（7781）今日召開股東會，董事長姚勝富宣布，推出企業級Agentic AI平台OrientAI，鎖定企業在大規模部署AI Agent時的資安與Token成本問題，協助政府機關、醫療、金融保險、製造等高監管產業在合規框架下安全啟用Agentic AI應用。

昕力資指出，導入OrientAI可協助企業提升作業效率40至60%、降低營運成本20至30%、治理風險降低達90%。

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昕力資近期持續耕耘主權AI商機，包含攜手群聯（8299）成立AISO主權AI產業聯盟，並在大型金控完成POC，預期下半年開始貢獻營收，未來可望成為重要成長動能之一，並規劃將AISO生態系輸出至日韓、東南亞與中東市場。

黃仁勳近日於GTC大會中屢次提及AI Agent應用範圍巨大，未來效益極高，昕力資總經理葉怡蘭表示，公司已啟動相關布局，AI治理將是企業下一階段競爭力的分水嶺，昕力資訊深耕高監管產業逾20年，OrientAI正是將這套產業經驗轉化為可導入的企業AI治理平台，協助客戶在安全可控的前提下，真正實現人與AI Agent的協作，最大化AI投資報酬率。

據Gartner預測，2026年底前將有40%的企業應用程式內建任務型AI Agent，較2025年不到5%大幅躍升，在最佳情境下，Agentic AI可望於2035年貢獻企業應用軟體營收的30%，規模突破4500億美元。

隨著AI Agent從輔助工具演進為能夠自主存取系統、跨部門執行任務的數位代理人，企業需要的已不只是導入能力，而是一套能集中管理、追蹤與控制AI行為的治理機制。

昕力資說明，OrientAI以企業治理為設計核心，提供從模型調度、工具整合到Agent授權與稽核的完整管理架構。系統依工作類型與資料敏感度自動路由至適當模型，避免簡單任務觸發高成本模型；透過即時儀表板將Token消耗透明化，支援部門與專案層級的配額管控；每次Agent工具呼叫均留存完整稽核記錄，確保符合法規且可供稽核。

在主權AI的議題上，台灣企業面臨的挑戰尤為獨特，跨國雲端AI服務雖然功能強大，但資料主權、資安合規與成本可控性始終是高監管產業難以迴避的顧慮。

昕力資指出，公司以本土廠商的視角切入，OrientAI支援私有雲與地端部署，讓機敏資料留在企業指定環境，同時提供與國際主流LLM的整合彈性，讓企業在不犧牲功能的前提下掌握完整的資料主權，形成有別於純雲端解決方案的差異化定位。

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