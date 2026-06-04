矮化台灣也沒用！這國盼北京擴大牛肉進口遭悍拒傻眼了

巴西希望中國擴大市場准入，遭到拒絕。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕巴西駐台辦事處處長桑路易4月受訪表示，台灣是中國的一部分，多數國家都不承認台灣是獨立國家，外交部第一時間表達抗議。即使矮化台灣也沒有換到更大的中國市場准入。據路透披露，今年5月底，巴西農業部長訪中要求中國將其他國家未使用的牛肉出口配額分配給巴西，慘遭拒絕。

綜合路透及南華早報報導，中國海關總署5月29日在官網公告，根據風險分析結果，自公告發布之日起，解除巴西北部地區口蹄疫禁令，認可巴西全境無口蹄疫。

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據巴西牛肉出口工業協會稱，到2025年，中國已成為巴西牛肉的主要出口目的地，佔巴西牛肉出口總量的48%，即168萬噸，價值89億美元。貿易數據顯示，中國今年第一季自巴西進口的肉類產品價值接近30億美元

不過，中國解除巴西口蹄疫禁令，也伴隨著限制，因為自 1 月 1 日起生效的中國保障措施將巴西牛肉的年出口配額限制在 110 萬噸，為期三年，並徵收 12% 的關稅，超過該配額的部分還要加收 55% 的附加稅。

巴西上月曾尋求中國進一步開放市場，允許巴西向中國出口更多牛肉。今年5月底，巴西農業部長德保拉（André de Paula）訪中期間，要求中國將其他國家未使用的牛肉出口配額重新分配給巴西，慘遭中國拒絕。

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