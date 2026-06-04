MLCC拉貨+TGV玻璃基板新商機啟動，勤凱5月營收創歷史次高。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到 MLCC（積層陶瓷電容）與TGV玻璃基板新商機啟動，電子材料大廠勤凱（4760）今日公告5月營收回升至2.3億元、月增1.8%、年增64.8%，寫下歷史次高紀錄，勤凱副董莊淑媛分析，主要是受惠AI需求增溫，終端客戶需求攀升，由於MLCC市況轉佳，客戶出貨持續增溫中，再加上TGV玻璃基板新商機啟動，持續看好今年營運。

勤凱前5個月營收10.89億元、年增56.93%，也創下歷史同期新高。莊淑媛表示，旗下產品銅膏主要用在電容MLCC，第二季銅膏出貨量有機會季增近五成，至於銀膏終端產品為電感相關，拉貨動能亦佳；此外，勤凱也切入COWOS先進封裝的TIM1散熱膏，可填補晶片與散熱蓋間的導熱需求，同時也切入COPOS先進封裝的TGV玻璃基板盲孔填膏，這是下世代封裝基板材料市場，至於AI伺服器合金膏扮演讓材料完美結合的「強力膠與傳導動脈」，預料新產品可望為未來營運帶來新動能。

請繼續往下閱讀...

莊淑媛直言，今年隨著銀、銅等原物料報價攀升，電感、電阻、磁珠等被動元件平均報價自4月起陸續調漲10%至15%，下游客戶開始策略性提前備料，而勤凱在台灣、中國及韓國的被動元件客戶滲透率持續亦逐步提升，今年銅膏出貨量可望顯著成長，勤凱今年首季每股稅後盈餘（EPS）2.55元，同創歷史新高，4月自結每股盈餘0.88元，維持高檔水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法