台灣證交所為何出現在電腦展中？董座林修銘給了答案

證交所參加台北國際電腦展，董事長林修銘說明證交所扮演台灣產業鏈的重要橋樑。（證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣證券交易所第二年參與COMPUTEX，而證券交易所為何會出現在科技展會中，證交所董事長林修銘今日致詞時表示，因為證交所早已不只是提供股票交易的平台，更是推動創新發展的重要力量，以及連結全球資本與引領AI革新的企業之間的重要橋樑。

林修銘說，在資本與創新的交會點上，證交所串聯全球資本與打造AI核心技術及落地應用的企業，讓創新成果得以從實驗室走向市場，轉化為可投資的成長機會。在COMPUTEX展場中看到的許多企業，同時也是證券交易所的上市公司，這正反映了我們資本市場如何一路扶持這些科技領頭羊的成長。

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他指出，臺灣之所以在全球AI生態系中舉足輕重，並非單靠某一家公司或某一種技術，而是仰賴在具備韌性的資本市場支持下，所形成的完整價值鏈。從上游到下游技術，證交所為全球市場提供了明確的信號，展示了AI基礎設施正在如何大規模地建構。

展望未來，證交所將聚焦於三大核心領域，首先是協助投資人，精準對接並投資由次世代AI晶片與半導體設計領頭羊組成的高成長投資組合。其次是發掘下一個「隱形冠軍」，協助投資人辨識優質企業、理解他們的長期成長策略，進而創造投資價值。最後則是透過「客戶即服務」的理念與法規優勢，將全球資本與正在形塑未來的企業緊密連結。

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