穆迪維持台灣Aa3信評，肯定央行表現、ESG獲最高G-1治理評級。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕Moody's（穆迪）信評公司最新發布台灣主權信用評等報告，維持台灣長期主權信用評等於「Aa3」，展望續列「穩定」，並肯定中央銀行穩健的貨幣政策表現。在ESG（環境、社會及治理）評估方面，穆迪也給予台灣最高等級的治理評分（G-1）。不過，穆迪同時指出，台灣仍面臨產業發展兩極化及人口老化等結構性挑戰。

穆迪表示，此次維持評等與穩定展望，主要反映台灣擁有高所得經濟體的優勢、穩健的制度架構（Institutional Framework）及強勁的對外部位（External Position），加上在全球半導體供應鏈中具關鍵且領先地位，支撐整體信用體質。

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穆迪認為，台灣在先進晶片製造領域的領導地位，是經濟韌性的重要支柱，有助維持長期成長動能與國際競爭力。然而，科技產業與傳統製造業、服務業之間的發展落差持續擴大，加上人口老化趨勢，仍是未來經濟發展需面對的重要挑戰。

報告指出，台灣具備有效且具公信力的貨幣及總體經濟決策機制，持續強化經濟穩定性與抵禦外部衝擊的能力。中央銀行透過審慎貨幣政策，成功將通膨維持在低且穩定的水準，過去20年平均通膨率約1.3%，今年1至4月通膨率亦控制在2%以下。

在ESG評估方面，穆迪給予台灣最高等級的G-1治理評分，肯定台灣健全的制度與治理架構，以及政府在貨幣管理與財政政策上的有效性與可信度。

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