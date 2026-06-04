前5月北北桃竹最高價新案 均不及去年同期

今年前5月、北北桃竹建案最高單價，均不及去年同期。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣仍孱弱、加上購屋民眾不願追價，促使今年前5月、北北桃竹建案最高單價，均不及去年同期，其中桃園市最高單價建案更僅有5字頭，對比去年同期還有8字頭新案，房市氛圍冷風感受相當深刻。

根據住展雜誌彙整、今年前5月北北桃竹建案最高單價成交紀錄，台北市最高單價建案出現在南港車站生活圈、最高成交每坪約154.3萬元，對比去年松山區豪宅最高成交價每坪228.4萬元，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，觀察今年北北桃竹建案最高單價，明顯還沒開出高價案，且台北市蛋黃區新案少，凸顯建商對高價區推案態度依然謹慎。

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桃園買盤對房價毫無期待

至於，桃園市去年前5月單價最高新案出現在青埔特區、每坪站上8字頭，今年同期單價最高建案則出現在中路重劃區，每坪約5字頭，陳炳辰認為，該單價在中路重劃區來說並不算高，頂多是符合平均行情，而此現象也可看出桃園建商，甚至買盤對於目前房市毫無期待。

而新北市今年前5月最高單價建案則出現在三重，每坪貼近100萬元，對比去年同期板橋最高單價建案、每坪近125萬元，同樣受到買氣量能太弱，導致房價不易往上推升。

至於，新竹地區今年最高單價新案仍維持在8字頭，不過，還未及85萬元門檻，對比去年同期最高價新案、每坪貼近9字頭，陳炳辰認為，在買氣不振的情況下，今年建商在推案價格上還是得妥協。

最後，陳炳辰認為，後續在台北市大安區、新北市板橋區與中和區、桃園市青埔、中路、小檜溪重劃區，和竹北市高鐵特區等地段仍會有一些新案高價交易資訊，但以創價機會來看，則只有竹北高鐵區新案較有機會。

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