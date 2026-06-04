黃仁勳一句話救不了！印度IT股大暴跌

今年以來，外資持續撤出印度股市，全球資金正大量湧向人工智慧相關企業，台韓股市大吸金。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕過去被視為全球最具吸引力的新興市場之一的印度，如今正面臨資金撤離與成長放緩的雙重壓力，一週之內接連被台灣與南韓相繼超車。《彭博》報導，由於缺乏本土人工智慧領導企業，印度市場錯失了全球最熱門的投資主題，而AI趨勢與技術的快速發展，投資人焦慮情緒再次顯露，印度IT服務類股與本週三出現暴跌。

據報導，印度IT類股指數原本一度因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳淡化AI將顛覆IT服務業的說法而受到激勵，2日還大漲超過4%，但樂觀情緒僅維持1天，投資人很快重新聚焦AI可能帶來的長期衝擊，導致相關個股全面重挫。

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數據顯示，印度Nifty IT指數6月3日盤中一度大跌5.8%，跌至2萬9310點，創下自今年2月以來最糟糕的單日表現，為近4個月來最大跌幅；其中，最大軟體出口商塔塔顧問服務公司（TCS）成為重災區、股價暴跌9%，領跌整個產業。班加羅爾軟體巨頭Infosys與Wipro也分別下跌4.3%與3.7%。

中型軟體服務公司同樣無法倖免，Coforge與Persistent Systems雙雙下跌5.7%。分析師指出，這波賣壓也抹去了市場前兩個交易日的樂觀情緒，市場仍遠未相信產業已經觸底。截至4日台北時間下午2點20分，印度Nifty IT指數盤中為2萬9345點、下跌38.85點。

數據顯示，印度Nifty IT指數在2025年已大跌26%，2026年至今再跌22%，連續2年表現疲弱，反映市場對產業前景的疑慮持續升溫。

過去20多年來，印度憑藉龐大的工程師人才庫與成本優勢，成為全球企業軟體開發、系統維護與技術支援的重要基地，其IT產業規模約達3000億美元（約新台幣9.4兆元），但生成式AI的崛起，正開始挑戰這套商業模式。分析師表示，印度市場低估了AI提高生產效率後可能造成的服務價格通縮效應，預估未來印度本土IT企業的總可服務市場規模（TAM）恐縮減20%至25%。

《CNBC》報導，台灣股市總市值於5月26日突破接近5兆美元（約新台幣157兆元），超越印度成為全球第五大股票市場。不到一週後，南韓股市也進一步超車，將印度再擠至全球第七大股票市場。

與此同時，外資正持續撤離印度市場。印度證券存管機構NSDL數據顯示，自今年1月以來，外國投資人已賣超276億美元（約新台幣8692.8億元）印度股票，遠高於2025年全年189億美元（約新台幣5952.7億元）的賣超規模。

分析人士指出，全球資金正大量湧向人工智慧相關企業。受AI熱潮帶動，台積電、三星電子及SK海力士等科技巨頭市值紛紛突破兆美元大關，也帶動台灣與南韓股市大幅上漲。

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