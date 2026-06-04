美擬加徵10％關稅 勞動部：跨部會審查強迫勞動商品

美國政府以強迫勞動為由，擬引用貿易法301條款課徵台灣、歐盟等經濟體10%關稅，勞動部今天說，將建立跨部會審查機制、限制輸入強迫勞動商品，提升供應鏈的勞動人權。（資料照）

〔中央社〕美國政府以強迫勞動為由，擬引用貿易法301條款課徵台灣、歐盟等經濟體10%關稅，勞動部今天說，將建立跨部會審查機制、限制輸入強迫勞動商品，提升供應鏈的勞動人權。

美國貿易代表署（USTR）在美東時間6月2日依「1974年貿易法」第301條款，針對「強迫勞動貨品進口禁令」議題公布報告，建議對全球60個經濟體加徵額外關稅10%或12.5%，台灣被列為建議稅率10%的14國之一。

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針對美國USTR宣告301條款「強迫勞動」調查結果，勞動部今天表示，就目前的資訊掌握，美方昨天發布內容是針對60個國家提出建議，並不是只針對台灣，也並非是最終生效的結果。

勞動表示，台灣在台美ART中對強迫勞動議題已有具體承諾，承諾也被美方肯認，因此台灣也被列為建議課徵較低稅率10%的14國之中，比日韓都低。

勞動部表示，高度重視國際社會與供應鏈對於強迫勞動風險的關注與防範，後續會和經濟部建立跨部會的審定程序，在審定決議後，依貿易法作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品，來提升供應鏈的勞動人權。

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