黃仁勳與技嘉總經理「坐地喝台啤」 網笑：難得看到幾兆元放地上

輝達執行長黃仁勳（左起）與技嘉總經理李宜泰在該公司展區席地而坐。（技嘉提供）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日持續展開台北國際電腦展（Computex）供應鏈參訪行程，期間特別現身技嘉（2376）展區，更與技嘉共同總經理李宜泰當場席地而坐，暢飲經典玻璃瓶裝的台灣啤酒，充滿台灣味的逗趣畫面隨即引發社群熱烈討論。

技嘉表示，黃仁勳在展區內停留超過半小時，除了在最新的Vera Rubin NVL72 機櫃外殼親筆簽下「LOVE GIGABYTE」，隨後更與李宜泰直接坐在地板上，兩人一邊品嚐台啤、一邊低聲交談，為充滿科技感的展場增添濃厚的在地台灣味。

請繼續往下閱讀...

畫面曝光後，大批網友紛紛幽默留言：「很快就要開始流行坐地板喝台啤了」、「誰說上班不能喝酒，不能只是因為你窮」、「難得看到幾兆台幣就這樣放在地上了⋯」、「身為世界最具影響力的人物之一，卻有最平凡親切的一面，無形中拉進與大眾的距離，始終保持謙遜的初衷，人品內在高度得到大家的尊敬！」、「很有台灣味」。

不少人也笑稱台啤這支免費廣告賺翻了，更引來台啤小編現身留言區回應「這個重要的場合必需有我」，其他網友則發揮創意笑回：「台啤下次會出現在keynote的背板上」、「恭喜你們的奈米級氣泡，搭配玻璃基板等級的罐子，透過自家先進封裝產生的超高速順口飲品成功打如AI鏈」。

此外，還有網友詢問最近很夯的Meta AI：「我爹怎麼坐在地上跟技嘉總經理聊天」，結果被AI正經回覆：「那不是『你爹』，是黃仁勳啦」，AI隨後解釋黃仁勳在COMPUTEX 2026期間隨性與供應鏈老友邊喝邊聊，技嘉本就是NVIDIA的重要夥伴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

在 Threads 查看

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法