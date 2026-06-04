台積電股東會》魏哲家：下面幾年都很好 要買股「請繼續」

魏哲家喊話，下面幾年都很好，要買股「請繼續」。（記者羅沛德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今召開股東會，針對小股東提問這波的資本支出的高原期預期會落在什麼時候？董事長魏哲家多次強調，台積電下面幾年都很好，如果小股東預計要買股票，「請繼續」，他信心十足表示，成長趨勢會一直下去，目前沒有看到停止的指標。他的一席話，贏得小股東一陣掌聲。

一位陳姓小股東自稱雖沒有買房，但持續買進台積電股票，提問這波的資本投入週期預期至少還會持續多久？資本支出的高原期預期會落在什麼時候？預期何時看到什麼樣的特定的市場訊號，還有產業的指標的時候，會果斷降低資本支出？

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魏哲家幽默地回應，他如果知道哪時候是高原期，他有更好的決策跟投資，「我們對我們的客戶給我們的預測，跟我們客戶的客戶給我們的預測，我們對未來幾年有相當的信心」。「台積公司的成長會一直往上成長」。台積電資本支出達520億美元到560億美元，較偏向於560億美元，這表示台積電有信心成長。

對於高原期，魏哲家回應「我也不知道」，但他強調「下面幾年都很好」，如果小股東預計買股票，「請繼續」。去年股東會股價是950元，今年股東會已超過2400元，「整個公司的努力，我們同仁的努力會讓這個的成長的趨勢一直下去」，目前還沒看到停止的指標。

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